В Пермском крае появились смотровые площадки с дополненной реальностью

В Чердыни «оживет» старинный местный кремль, в Соликамске — древняя соляная мельница. А в Перми сейчас действуют два проекта дополненной реальности, оба они на набережной. Один покажет туристам пароходы и теп- лоходы, ходившие по Каме в XIX—XX вв. еках, а второй перекинет виртуальный мостик в Губаху, Соликамск и другие города Прикамья. К каждому проекту разработаны интерфейсы с кратким описанием и подсказками для пользователей. Скачивать приложение для просмотра не надо, визуализацию можно получить, считав телефоном QR-код.