В Пермском крае появились смотровые площадки с дополненной реальностью

В туристических местах Пермского края появилась дополненная реальность. На смотровых площадках Перми, Красновишерска, Губахи, Соликамска, Кудымкара, Чердыни и Усолья можно только лишь поднести телефон к установленным там специальным табличкам, как местность вокруг сразу «оживет».

В Губахе туристы смогут увидеть плывущего по реке на барке князя Михаила с его дружиной. Это персонаж книги «Сердце пармы», и фильм по ней снимался именно в этих местах. На правом берегу Камы, в музее «Усолье Строгановское» для посетителей «оживили» самое древнее строение музейного комплекса — часовню Спаса Убруса XVII века. По легенде, барки с солью-пермянкой получали возле нее благословение от священника и трогались с товаром в далекий путь, доходя до Ярославля, Нижнего Новгорода.

В Красновишерске и Кудымкаре гости могут познакомиться с уральскими богатырями и связанными с ними народными сказаниями. На фоне неба в Красновишерске появляются Полюд и Ветлан, когда-то сильно поспорившие из-за красавицы Вишеры. В конце концов богатыри окаменели, а Вишера обернулась рекой и течет возле них. А гостям Кудымкара предстанет Кудым-Ош. Этот богатырь не только покажется туристам, но и расскажет о своей судьбе.

В Чердыни «оживет» старинный местный кремль, в Соликамске — древняя соляная мельница. А в Перми сейчас действуют два проекта дополненной реальности, оба они на набережной. Один покажет туристам пароходы и теп- лоходы, ходившие по Каме в XIX—XX вв.еках, а второй перекинет виртуальный мостик в Губаху, Соликамск и другие города Прикамья. К каждому проекту разработаны интерфейсы с кратким описанием и подсказками для пользователей. Скачивать приложение для просмотра не надо, визуализацию можно получить, считав телефоном QR-код.