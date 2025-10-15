В Пермском крае появились смотровые площадки с дополненной реальностью

В Губахе туристы смогут увидеть плывущего по реке на барке князя Михаила с его дружиной. Это персонаж книги «Сердце пармы», и фильм по ней снимался именно в этих местах. На правом берегу Камы, в музее «Усолье Строгановское» для посетителей «оживили» самое древнее строение музейного комплекса — часовню Спаса Убруса XVII века. По легенде, барки с солью-пермянкой получали возле нее благословение от священника и трогались с товаром в далекий путь, доходя до Ярославля, Нижнего Новгорода.
В Красновишерске и Кудымкаре гости могут познакомиться с уральскими богатырями и связанными с ними народными сказаниями. На фоне неба в Красновишерске появляются Полюд и Ветлан, когда-то сильно поспорившие из-за красавицы Вишеры. В конце концов богатыри окаменели, а Вишера обернулась рекой и течет возле них. А гостям Кудымкара предстанет Кудым-Ош. Этот богатырь не только покажется туристам, но и расскажет о своей судьбе.
В Чердыни «оживет» старинный местный кремль, в Соликамске — древняя соляная мельница. А в Перми сейчас действуют два проекта дополненной реальности, оба они на набережной. Один покажет туристам пароходы и теп- лоходы, ходившие по Каме в