Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект капремонта оренбургского цирка прошел госэкспертизу

Проект капремонта здания Оренбургского государственного цирка прошел госэкспертизу. Об этом сообщает минкульт.

Здание было закрыто на ремонт еще в начале 2023 года. Тогда в правительстве региона сообщалось, что готовится проект реконструкции. По срокам, ремонт должен был уже завершиться в 2025 году.

«Спроектировать на историческом месте современный цирк, где будут соблюдены все нормативы и созданы все условия для зрителей, артистов и животных, оказалось архисложной задачей. Потребовавшей больше времени, чем планировалось изначально», — сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.

Регион намерен провести реновацию оренбургского цирка на паритетных началах с Росгосцирком, как договаривались еще в 2022 году. Половину средств на реконструкцию здания выделят из областного бюджета, вторую часть — из федерального бюджета. Новые сроки ремонта не называются. Напомним, что после реконструкции оренбургский цирк станет круглогодичным. Оренбургский цирк существует с XIX века. На его арене произошло профессиональное рождение легендарного «Железного Самсона» — Александра Засса.

Здесь он впервые попробовал себя в качестве артиста в 1908 году и начал ослепительную карьеру. Памятник силачу по сей день стоит перед цирком. Стационарное здание появилось только в 1935 году. Через 10 лет оно сгорело, после Великой Отечественной войны построили новое. Оно и является действующим. Представления проходили в нем только летом.