Проект капремонта оренбургского цирка прошел госэкспертизу

Здесь он впервые попробовал себя в качестве артиста в 1908 году и начал ослепительную карьеру. Памятник силачу по сей день стоит перед цирком. Стационарное здание появилось только в 1935 году. Через 10 лет оно сгорело, после Великой Отечественной войны построили новое. Оно и является действующим. Представления проходили в нем только летом.