Проект капремонта оренбургского цирка прошел госэкспертизу

Здание было закрыто на ремонт еще в начале 2023 года. Тогда в правительстве региона сообщалось, что готовится проект реконструкции. По срокам, ремонт должен был уже завершиться в 2025 году.
«Спроектировать на историческом месте современный цирк, где будут соблюдены все нормативы и созданы все условия для зрителей, артистов и животных, оказалось архисложной задачей. Потребовавшей больше времени, чем планировалось изначально», — сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
Регион намерен провести реновацию оренбургского цирка на паритетных началах с Росгосцирком, как договаривались еще в 2022 году. Половину средств на реконструкцию здания выделят из областного бюджета, вторую часть — из федерального бюджета. Новые сроки ремонта не называются. Напомним, что после реконструкции оренбургский цирк станет круглогодичным. Оренбургский цирк существует с XIX века. На его арене произошло профессиональное рождение легендарного «Железного Самсона» — Александра Засса.
Здесь он впервые попробовал себя в качестве артиста в 1908 году и начал ослепительную карьеру. Памятник силачу по сей день стоит перед цирком. Стационарное здание появилось только в 1935 году. Через 10 лет оно сгорело, после Великой Отечественной войны построили новое. Оно и является действующим. Представления проходили в нем только летом.