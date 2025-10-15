Жителя Тараза обязали посещать беседы в полиции за нарушение покоя жены

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело о привлечении к ответственности за повторные противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (ч.2 ст. 73 КоАП) рассмотрел специализированный суд по делам об административных правонарушениях в Таразе.
«Около 03:20 ночи, находясь дома, гражданин, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности, вновь оскорблял свою супругу нецензурными словами, чем нарушил покой и спокойствие семьи», — установил суд.
В ходе судебного заседания правонарушитель признал свою вину, раскаялся и извинился перед супругой.
«Потерпевшая подтвердила обстоятельства происшествия и просила применить в отношении мужа наказание в виде общественных работ», — отметили в суде.
Учитывая признание вины, раскаяние и мнение потерпевшей, суд признал жителя города виновным и назначил ему наказание в виде 40 часов общественных работ.
Кроме того, мужчину обязали еженедельно проходить профилактическую беседу в участковом пункте полиции в течение трех месяцев. Постановление суда уже вступило в законную силу.