Жителя Тараза обязали посещать беседы в полиции за нарушение покоя жены

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело о привлечении к ответственности за повторные противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений (ч.2 ст. 73 КоАП) рассмотрел специализированный суд по делам об административных правонарушениях в Таразе.