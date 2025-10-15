Казахстан вошёл в топ-30 самых щедрых стран мира

Как сообщают аналитики Ranking, Казахстан впервые занял 30-е место в глобальном рейтинге World Giving Report — 2025, который оценивает уровень благотворительности в 101 стране мира. Исследование проводилось международной организацией Charities Aid Foundation (CAF) и показало, что казахстанцы в среднем готовы жертвовать 1,2% своего дохода на помощь нуждающимся.
Этот результат позволил стране обойти даже некоторые развитые государства — такие как США, Великобритания, Германия и Нидерланды, где доля пожертвований значительно ниже.
Любопытно, что наибольшая щедрость проявляется именно в странах с невысокими доходами. Первые строчки рейтинга заняли Нигерия (2,8% дохода), Египет (2,5%), Гана (2,2%), Уганда (2%) и Китай (2,2%). А вот государства с самыми высокими зарплатами оказались внизу списка — например, Швейцария заняла 76-е место, а Германия — предпоследнее, с показателем 0,4%.
По данным CAF, в Африке доля людей, занимающихся благотворительностью, достигает 72%, в Азии — 69%, в Европе — 59%, а в Северной Америке — 56%. В среднем по миру добрые дела совершают 64% населения.
Эксперты выделяют три направления благотворительности:
— 38% людей помогают напрямую нуждающимся;
— 36% жертвуют через фонды;
— 25% — через религиозные организации.
В странах Азии, включая Казахстан, чаще помогают через фонды (44%) и напрямую (42%). Основные цели пожертвований — поддержка малоимущих, гуманитарная помощь, дети, пожилые люди и религиозные учреждения.
Однако у сектора благотворительности есть и проблемы. CAF отмечает, что 80% организаций сталкиваются с нехваткой финансирования, а почти треть — с ростом затрат. Казахстан не стал исключением: эксперты отмечают недоверие к фондам, вызванное скандалами и отсутствием прозрачности.
В стране обсуждается необходимость жёсткого регулирования и контроля за деятельностью благотворительных организаций, а также стимулирования корпоративных пожертвований.