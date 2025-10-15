Казахстан вошёл в топ-30 самых щедрых стран мира

Однако у сектора благотворительности есть и проблемы. CAF отмечает, что 80% организаций сталкиваются с нехваткой финансирования, а почти треть — с ростом затрат. Казахстан не стал исключением: эксперты отмечают недоверие к фондам, вызванное скандалами и отсутствием прозрачности.