Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске до 25 октября ограничат движение по двум улицам

По улицам Красного Восстания и Карла Либкнехта сузят проезжую часть.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске до 25 октября ограничат движение по двум улицам. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, временные неудобства для автомобилистов продлятся до 18:00.

— По улице улице Красного Восстания возле дома № 20 и по Карла Либкнехта в районе пересечения с Фридриха Энгельса сузят проезжую часть, — уточнили в пресс-службе администрации.

Там специалисты проведут аварийные работы по устранению повреждений на тепловых сетях.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре с 20 октября по 2 ноября закроют проезд по улице Халтурина. Транспорт не сможет проехать в указанные даты по участку улицы в районе дома № 21.