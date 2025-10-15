В Иркутске до 25 октября ограничат движение по двум улицам. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, временные неудобства для автомобилистов продлятся до 18:00.
— По улице улице Красного Восстания возле дома № 20 и по Карла Либкнехта в районе пересечения с Фридриха Энгельса сузят проезжую часть, — уточнили в пресс-службе администрации.
Там специалисты проведут аварийные работы по устранению повреждений на тепловых сетях.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре с 20 октября по 2 ноября закроют проезд по улице Халтурина. Транспорт не сможет проехать в указанные даты по участку улицы в районе дома № 21.