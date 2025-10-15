В Башкирии впервые проверили фермы с помощью беспилотника

Россельхознадзор по Башкирии впервые провёл обследования животноводческих предприятий в помощью БПЛА. Первые проверки достались трём фермам в Бижбулякском и Мелеузовском районах.
В ведомстве рассказали, что при облёте обнаружились такие недостатки, как отсутствие площадки для дезинфекции въезжающих и выезжающих автомашин. Также съёмки с воздуха показали, что в одном месте нарушено ограждение от диких животных. Результаты передали компаниям с поручением устранить нарушения мер безопасности.
