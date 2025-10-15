В крае подешевели сезонные овощи

А также уменьшились цены на виноград и огурцы свежие — в равной степени на 9,0%, яблоки — на 8,3%, лимоны — на 8,2%, такие данные приводит Красноярскстат.
При этом наибольший рост цен наблюдался на помидоры свежие — на 20,5%, яйца куриные — на 11,0%, зелень свежую — на 5,3%, молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности — на 4,7%.
В группе непродовольственных товаров более всего подорожали некоторые медикаменты. Наибольшее снижение цен отмечалось на шампунь — на 4,5%, робот-пылесос — на 3,4%, фотоаппарат — на 3,3%, миксер, блендер — на 3,2%.
В целом за год цены на потребительском рынке увеличились на 8,8%.