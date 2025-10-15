Ричмонд
В крае подешевели сезонные овощи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В сентябре в крае больше всего подешевели морковь (на 31,6%), картофель — на 30,6%, лук репчатый — на 30,2%, свёкла столовая — на 18,7%, капуста белокочанная — на 15,0%.

Источник: НИА Красноярск

А также уменьшились цены на виноград и огурцы свежие — в равной степени на 9,0%, яблоки — на 8,3%, лимоны — на 8,2%, такие данные приводит Красноярскстат.

При этом наибольший рост цен наблюдался на помидоры свежие — на 20,5%, яйца куриные — на 11,0%, зелень свежую — на 5,3%, молоко питьевое цельное пастеризованное более 3,2% жирности — на 4,7%.

В группе непродовольственных товаров более всего подорожали некоторые медикаменты. Наибольшее снижение цен отмечалось на шампунь — на 4,5%, робот-пылесос — на 3,4%, фотоаппарат — на 3,3%, миксер, блендер — на 3,2%.

В целом за год цены на потребительском рынке увеличились на 8,8%.