В Башкирии проходит профориентационная акция «Неделя без турникетов»

Профориентационная акция «Неделя без турникетов» проходит в Республике Башкортостан до 17 октября по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения региона.
«В таких крупных компаниях, как ОДК-УМПО, Кумертауская ТЭЦ, “Башкирэнерго”, “Гидравлика” и Ново-Салаватская ТЭЦ, ребята знакомятся с востребованными и высокооплачиваемыми специальностями. На Научно-проектном объединении “РИВС” или в Башкирском государственном природном заповеднике можно своими глазами увидеть, чем занимаются ученые. Ждут будущих зоотехников, агрономов, механизаторов в крестьянско-фермерском хозяйстве “Алмагач”, сельскохозяйственном производственном кооперативе имени Кирова, где с большим удовольствием знакомят с условиями работы», — отметил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников.
Ученики уфимской гимназии № 121 уже побывали в пожарно-спасательной части, школьники села Ильчино ознакомились с работой завода «Уральские камни», а учащиеся Салаватского индустриального колледжа посетили ремонтно-механический завод. В ходе «Недели без турникетов» для школьников и студентов республики пройдет более 250 мероприятий. Также в кадровых центрах «Работа России» специалисты консультируют юных гостей и их родителей по вопросам выбора профессии и моделирования карьерного трека.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.