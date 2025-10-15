В Башкирии проходит профориентационная акция «Неделя без турникетов»

«В таких крупных компаниях, как ОДК-УМПО, Кумертауская ТЭЦ, “Башкирэнерго”, “Гидравлика” и Ново-Салаватская ТЭЦ, ребята знакомятся с востребованными и высокооплачиваемыми специальностями. На Научно-проектном объединении “РИВС” или в Башкирском государственном природном заповеднике можно своими глазами увидеть, чем занимаются ученые. Ждут будущих зоотехников, агрономов, механизаторов в крестьянско-фермерском хозяйстве “Алмагач”, сельскохозяйственном производственном кооперативе имени Кирова, где с большим удовольствием знакомят с условиями работы», — отметил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников.