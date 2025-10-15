Археологи нашли рыбацкое поселение XVIII-XIX веков в Лаишевском районе

В Лаишевском районе археологи обнаружили поселение
Открытие произошло в ходе историко-культурной экспертизы участка, предназначенного для строительства новой автодороги. Археологи выявили объект культурного наследия — «Поселение Лесная Поляна I», датируемый XVIII — началом XX века.
При исследовании был обнаружен культурный слой с многочисленными артефактами, свидетельствующими о промысловом характере жизни обитателей поселения. Среди находок — фрагменты чернолощеной и красноглиняной керамики, металлические предметы, стеклянные пузырьки и рыболовные грузила. Анализ материалов позволил специалистам сделать вывод, что это было рыбацкое поселение, которое ранее не было зафиксировано ни на старинных, ни на современных картах региона.
Комитет по охране объектов культурного наследия уже подготовил приказ о постановке этого памятника на государственную охрану. Теперь заказчик строительных работ разрабатывает проект мероприятий по сохранению уникального археологического объекта.
