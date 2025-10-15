Археологи нашли рыбацкое поселение XVIII-XIX веков в Лаишевском районе

При исследовании был обнаружен культурный слой с многочисленными артефактами, свидетельствующими о промысловом характере жизни обитателей поселения. Среди находок — фрагменты чернолощеной и красноглиняной керамики, металлические предметы, стеклянные пузырьки и рыболовные грузила. Анализ материалов позволил специалистам сделать вывод, что это было рыбацкое поселение, которое ранее не было зафиксировано ни на старинных, ни на современных картах региона.