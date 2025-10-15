Ричмонд
В аэропорту Уфы сняли запрет на взлет и посадку самолетов

В международном аэропорту Уфы сняли ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Сегодня уфимский аэропорт дважды закрывали «для обеспечения безопасности полетов».