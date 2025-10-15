В Подмосковье активисты Движения первых посетили местные предприятия

Министр информации и молодежной политики Московской области Кетеван Швелидзе рассказала, что в мероприятиях приняли участие более 740 школьников. По ее словам, такие экскурсии помогают детям больше узнать о работе стратегически важных предприятий и лучше понять современные технологии. Как отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, школьники должны иметь представление о работе отрасли не только по учебникам.