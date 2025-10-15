В Подмосковье активисты Движения первых посетили местные предприятия

Активисты Движения первых посетили предприятия топливно-энергетического комплекса в Московской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В ходе экскурсий ребята побывали в музее Шатурской ГРЭС, где ознакомились с историей одной из старейших электростанций России. Также они посетили завод по энергетической утилизации отходов «РТ-Инвест» в Воскресенске. На предприятии детям показали, как несортируемые отходы превращаются в электроэнергию, и объяснили, как работает система очистки дымовых газов. Завершилась серия мероприятий флешмобом «Мирный атом» на ВДНХ.
Министр информации и молодежной политики Московской области Кетеван Швелидзе рассказала, что в мероприятиях приняли участие более 740 школьников. По ее словам, такие экскурсии помогают детям больше узнать о работе стратегически важных предприятий и лучше понять современные технологии. Как отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, школьники должны иметь представление о работе отрасли не только по учебникам.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.