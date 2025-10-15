«Маршрутка превышала скорость, а пассажиры не пристегнулись». СК сообщил детали ДТП с маршруткой и шестью погибшими в Светлогорском районе

В Следственном комитете раскрыли детали жуткого ДТП с маршруткой в Светлогорском районе, в котором погибли шесть человек.
Ранее «Комсомолка» писала, что 10 октября шесть человек погибло в выехавшей на встречку маршрутке под Светлогорском, еще восемь были госпитализированы с различными травмами. Кроме того, МВД сообщало подробности страшной аварии с шестью погибшими и 19 пострадавшими под Светлогорском, сообщив, что сначала маршрутка въехала в трактор, потом во внедорожник.
В СК отметили, что расследование уголовного дела еще продолжается. И пояснили, что в ходе следствия проводился детальный осмотр места аварии и следственные эксперименты, воспроизводилась траектория движения транспортных средств, проводилась оценка видимости и т.д. Специалисты Госкомитета судебных экспертиз продолжают проводить экспертные исследования.
А на данный момент уже установлено, что маршрутка, которой управлял 46-летний водитель, ехала с превышением скорости, которая дозволена на данном участке. В микроавтобусе были ремни безопасности, но следователи пришли к выводам, что большинство пассажиров, а также сам водитель маршрутки ехали непристегнутыми.
Трактор, в который сначала врезалась маршрутка, ехал по дороге с работающей световой сигнализацией. Но хотя проблесковой маяк желтого цвета у него горел, габаритные огни на тракторе и прицепе были неисправны.
СК направил в Минтранспорта и коммуникаций, а также в Минсельхозпрод информационные письма, указав незамедлительно провести проверки маршрутных такси и сельскохозяйственной техники.
Расследование уголовного дела о ДТП с маршрутным такси в Светлогорском районе продолжается.
