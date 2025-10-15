«Маршрутка превышала скорость, а пассажиры не пристегнулись». СК сообщил детали ДТП с маршруткой и шестью погибшими в Светлогорском районе

Ранее «Комсомолка» писала, что 10 октября шесть человек погибло в выехавшей на встречку маршрутке под Светлогорском, еще восемь были госпитализированы с различными травмами. Кроме того, МВД сообщало подробности страшной аварии с шестью погибшими и 19 пострадавшими под Светлогорском, сообщив, что сначала маршрутка въехала в трактор, потом во внедорожник.