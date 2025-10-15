В Екатеринбурге построят бизнес-парк формата light industrial

Бизнес-парк формата light industrial, в котором предприниматели смогут производить и продавать продукцию, откроют в Екатеринбурге в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
«Площадка с магазинами и офисами уже готова, вторая очередь — под производство — будет построена к 2028 году. В ней можно будет расположить, например, швейные цеха или мастерские по сборке комплектующих для техники. Проект строительства и инвестиционного сопровождения второй очереди бизнес-парка “Черепанов” реализует компания “Корпорация “Маяк”” в рамках подписанного соглашения с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области», — подчеркнул Денис Паслер.
Современный комплекс площадью более 18,8 тыс. кв. м расположится на улице Черепанова в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Новый вид производственно-складских помещений идеально подходит для размещения малого и среднего бизнеса с оптимизацией рабочих процессов, когда производство и административные помещения находятся в едином пространстве. Всего будет создано более 200 новых рабочих мест.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.