В Екатеринбурге построят бизнес-парк формата light industrial

«Площадка с магазинами и офисами уже готова, вторая очередь — под производство — будет построена к 2028 году. В ней можно будет расположить, например, швейные цеха или мастерские по сборке комплектующих для техники. Проект строительства и инвестиционного сопровождения второй очереди бизнес-парка “Черепанов” реализует компания “Корпорация “Маяк”” в рамках подписанного соглашения с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области», — подчеркнул Денис Паслер.