Мэр Омска утвердил проект планировки железной дороги к заводу на окраине

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление, по которому утверждается проект планировки части территории Кировского округа.
В том числе он касается отвода земли под отрезок железной дороги к Омскому свечному заводу.
Предприятие находится на улице Олега Кошевого и существует с 1998 года. Согласно документу, путь длиной 187 метров проложат от станции Карбышево-1 и завершат тупиковым упором. Сама улица расположена совсем рядом с магистралью Транссиба, проходящей в пределах Омска.
Новая ветка необходима предприятию для организации приема и отправки грузов. В год оно планирует принимать около 20 вагонов и отправлять около десяти. В числе перевозимого парафин в специализированных цистернах с паровой рубашкой и другие материалы.
Далее пройдет разработка и согласование проекта самого строительства. Сроки и стоимость строительства и проектировки завод еще не определил.
Омский свечной завод изначально был создан на базе небольшой фирмы и выпускал два вида хозяйственных свечей. Сейчас он уже расширил ассортимент до четырех видов хозяйственных и более 1,5 тысячи видов декоративных изделий, включая товары из керамики, стекла и металла.
