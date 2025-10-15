Парк экстремальных видов спорта у «Самара Арены» закрыли с 14 октября

В прошлом году парк экстремальных видов спорта работал до 31 октября. А с 1 ноября его закрыли на зимний период, так как территория является зоной повышенной опасности. В сентябре 2024-го вандалы расписали граффити на стенах помещений парка и испортили спортивные снаряды, после этого его тоже ремонтировали.