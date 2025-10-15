Парк экстремальных видов спорта у «Самара Арены» закрыли с 14 октября

Во вторник, 14 октября, в Самаре закрылся парк экстремальных видов спорта, расположенный возле стадиона «Солидарность Самара Арена». Причиной этого стала необходимость ремонта. Об этом сообщили в учреждении.
«Уважаемые любители экстрима, 14 октября наш парк закрывается на капитальный ремонт. Будем рады новым встречам в следующем сезоне», — написали в посте.
В прошлом году парк экстремальных видов спорта работал до 31 октября. А с 1 ноября его закрыли на зимний период, так как территория является зоной повышенной опасности. В сентябре 2024-го вандалы расписали граффити на стенах помещений парка и испортили спортивные снаряды, после этого его тоже ремонтировали.