Опасный БАД для похудения «Молекула» появился на маркетплейсах под новым названием

При этом в TikTok ролики о том, что «Молекулу» «переупаковали» в Meta, начали появляться еще в июле. Один из продавцов объяснил, что сделано это было потому, что оригинальный препарат был «забанен» везде, а карточки товара удалили с маркетплейсов. Продавец обвинил в этом недобросовестных людей, которые якобы торговали на онлайн-площадках не настоящим БАД, а подделкой. Она, как утверждал продавец, и вызывала побочные эффекты.