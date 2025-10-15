Жители более 800 домов в Самарской области могут снизить расходы на отопление

В Самарской области жители более 800 жилых домов переплачивают за отопление. И все из-за того, что установленные у них счетчики неисправны и не передают корректные данные в ресурсоснабжающую компанию. Как снизить расходы на тепло, рассказали в самарском филиале «Т Плюс».