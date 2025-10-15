Жители более 800 домов в Самарской области могут снизить расходы на отопление

В Самарской области жители более 800 жилых домов переплачивают за отопление. И все из-за того, что установленные у них счетчики неисправны и не передают корректные данные в ресурсоснабжающую компанию. Как снизить расходы на тепло, рассказали в самарском филиале «Т Плюс».
В общей сложности неисправными общедомовыми приборами учета в настоящее время оборудованы 1244 объекта Самарской области. Из них 829 — жилые дома. Показания с таких счетчиков не принимаются. Квитанции в таком случае выставляют следующим образом: для промышленных, бюджетных и коммерческих предприятий — по тепловой нагрузке объекта, а для МКД — по нормативам потребления.
«Расчет по нормативу происходит независимо от температуры воздуха, поэтому не позволяет экономить при теплой погоде. Что особенно важно при старте отопительного сезона», — рассказали энергетики.
Узнать, почему показания приборов учета не принимают к расчетам, можно на сайте ресурсоснабжающей компании. А чтобы возобновить оплату по фактическому потреблению, необходимо направить заявку на электронную почту samara@esplus.ru.