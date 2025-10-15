Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бердюжском округе Тюменской области запустят новую водоочистную станцию

Сооружения введут в эксплуатацию в феврале следующего года.

Новые водоочистные сооружения в Бердюжском округе Тюменской области введут в эксплуатацию в феврале следующего года. Строительство этой станции отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Возведение объекта начали с проектирования. Сделали 3D-модель. Монтаж производится не по бумажным носителям, а по модели, которая доступна для изучения на компьютере. Монтажники смотрят и выполняют монтаж», — отметил главный инженер подрядной организации Радослав Любенов.

Цифровая модель строительного объекта содержит полную информацию о всех аспектах проекта — от конструкций до использованных материалов. Преимущество такого подхода заключается в том, что модель имеет связанные данные, это ускоряет само строительство и контроль за ним. Водоочистная станция в Бердюжском округе сможет очищать для жителей до 1 тыс. куб. м воды в сутки. Благодаря ей в разы повысится надежность всей системы водоснабжения населения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.