В Бердюжском округе Тюменской области запустят новую водоочистную станцию

Новые водоочистные сооружения в Бердюжском округе Тюменской области введут в эксплуатацию в феврале следующего года. Строительство этой станции отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Возведение объекта начали с проектирования. Сделали 3D-модель. Монтаж производится не по бумажным носителям, а по модели, которая доступна для изучения на компьютере. Монтажники смотрят и выполняют монтаж», — отметил главный инженер подрядной организации Радослав Любенов.
Цифровая модель строительного объекта содержит полную информацию о всех аспектах проекта — от конструкций до использованных материалов. Преимущество такого подхода заключается в том, что модель имеет связанные данные, это ускоряет само строительство и контроль за ним. Водоочистная станция в Бердюжском округе сможет очищать для жителей до 1 тыс. куб. м воды в сутки. Благодаря ей в разы повысится надежность всей системы водоснабжения населения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.