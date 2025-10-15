В Бердюжском округе Тюменской области запустят новую водоочистную станцию

Цифровая модель строительного объекта содержит полную информацию о всех аспектах проекта — от конструкций до использованных материалов. Преимущество такого подхода заключается в том, что модель имеет связанные данные, это ускоряет само строительство и контроль за ним. Водоочистная станция в Бердюжском округе сможет очищать для жителей до 1 тыс. куб. м воды в сутки. Благодаря ей в разы повысится надежность всей системы водоснабжения населения.