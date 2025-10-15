Создана платформа для оптимизации работы логистических пунктов

Несмотря на то, что у платформы есть аналоги, созданный в НГТУ софт отличается не только возможностью рассчитать логистику с учетом тысяч пунктов доставки, но и универсальностью: платформа подразумевает доработку для задач конкретного заказчика. Создавать удобные условия для планирования, координации и контроля за перемещением товаров или услуг помогает искусственный интеллект.