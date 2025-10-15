Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовские производители поставили в Абхазию 8,6 тонны молочной продукции

За неделю из Ростовской области в Абхазию экспортировали почти 9 тонн «молочки».

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю из Ростовской области в Абхазию экспортировали 8,6 тонны молочной продукции. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

— Отгрузка товара осуществлялась с 6 по 10 октября 2025 года. Специалисты провели досмотр и оформление партии в местах таможенного оформления на территории Ростовской области, — прокомментировали в ведомстве. — Ветеринарные эксперты признали всю молочную продукцию безопасной. Она соответствует строгим требованиям страны-импортера. Качество и безопасность товаров подтверждены лабораторными испытаниями.

Уточняется, что исследования проводились в Донском филиале Центра оценки качества агропромышленной продукции. Мониторинг данных федеральной системы «ВетИС» не выявил нарушений: происхождение всей экспортируемой молочной продукции является законным.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Урожай есть, а продать некому: О кризисе картофельного рынка в Ростовской области рассказал фермер.