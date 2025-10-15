Ростовские производители поставили в Абхазию 8,6 тонны молочной продукции

За минувшую неделю из Ростовской области в Абхазию экспортировали 8,6 тонны молочной продукции. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
— Отгрузка товара осуществлялась с 6 по 10 октября 2025 года. Специалисты провели досмотр и оформление партии в местах таможенного оформления на территории Ростовской области, — прокомментировали в ведомстве. — Ветеринарные эксперты признали всю молочную продукцию безопасной. Она соответствует строгим требованиям страны-импортера. Качество и безопасность товаров подтверждены лабораторными испытаниями.
Уточняется, что исследования проводились в Донском филиале Центра оценки качества агропромышленной продукции. Мониторинг данных федеральной системы «ВетИС» не выявил нарушений: происхождение всей экспортируемой молочной продукции является законным.
