Эти две овощные смеси запретили в Беларуси. Что не так?

Так, в списке запрещенной продукции оказалась смесь овощная «Мексиканская» быстрозамороженная торговой марки «Свой урожай». В ходе проверки установлено нарушение по микробиологическим показателям. В продукции зафиксировано завышенное количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) — 2,1×106 КОЕ/г при норме не более 5×104 КОЕ/г. Также обнаружено превышение допустимого уровня содержания дрожжей. Их в продукции найдено 4,5×103 КОЕ/г при норме не более 100 КОЕ/г. Кроме того, выявлено недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки (колиформы).