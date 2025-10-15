Ричмонд
Эти две овощные смеси запретили в Беларуси. Что не так?

В Беларуси попали под запрет две овощные смеси. Об этом информирует Госстандарт.

Источник: Реестр опасной продукции

В Беларуси попали под запрет две овощные смеси. Об этом информирует Госстандарт.

Так, в списке запрещенной продукции оказалась смесь овощная «Мексиканская» быстрозамороженная торговой марки «Свой урожай». В ходе проверки установлено нарушение по микробиологическим показателям. В продукции зафиксировано завышенное количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) — 2,1×106 КОЕ/г при норме не более 5×104 КОЕ/г. Также обнаружено превышение допустимого уровня содержания дрожжей. Их в продукции найдено 4,5×103 КОЕ/г при норме не более 100 КОЕ/г. Кроме того, выявлено недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки (колиформы).

Запрещена была и смесь овощная «7 овощей» быстрозамороженная торговой марки «Свой урожай». Также было обнаружено завышенное количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) — 7,5×104 КОЕ/г при норме не более 5×104 КОЕ/г. Зафиксировано превышение допустимого уровня содержания дрожжей и недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки (колиформы).