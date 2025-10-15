Ричмонд
В Ташкенте к Всемирному дню стандартов приурочили выставку

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. В столице Узбекистана прошла «Выставка инновационных идей и разработок в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия». Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Источник: Портал СНГ

Мероприятие, организованное в технопарке «INNO», приурочили к Всемирному дню стандартов, который отмечают 14 октября.

Отечественные и зарубежные участники ознакомились с инновационными проектами, решениями и передовыми разработками в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия, обсудили их практическое применение.

Начальник отдела научно-технического сотрудничества и инноваций департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Тимур Мансуров отметил, что в Содружестве придают большое значение развитию взаимодействия в сфере технического регулирования, межгосударственной стандартизации, метрологии и инноваций.

Он указал на весомый вклад Агентства «Узстандарт» в развитие межгосударственной стандартизации и метрологии стран СНГ, его активное участие в работе Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

Так, в этом году, по инициативе агентства создан новый межгосударственный технический комитет 565 «Базальт и изделия из него» и учреждена Премия за достижения в области стандартизации «Лучший стандартизатор СНГ».

В рамках выставки также прошла церемония награждения победителей национальными премиями «Стандартизатор года — 2025» и «В области качества».