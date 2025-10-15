В Ташкенте к Всемирному дню стандартов приурочили выставку

Мероприятие, организованное в технопарке «INNO», приурочили к Всемирному дню стандартов, который отмечают 14 октября.
Отечественные и зарубежные участники ознакомились с инновационными проектами, решениями и передовыми разработками в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия, обсудили их практическое применение.
Начальник отдела научно-технического сотрудничества и инноваций департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Тимур Мансуров отметил, что в Содружестве придают большое значение развитию взаимодействия в сфере технического регулирования, межгосударственной стандартизации, метрологии и инноваций.
Он указал на весомый вклад Агентства «Узстандарт» в развитие межгосударственной стандартизации и метрологии стран СНГ, его активное участие в работе Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.
Так, в этом году, по инициативе агентства создан новый межгосударственный технический комитет 565 «Базальт и изделия из него» и учреждена Премия за достижения в области стандартизации «Лучший стандартизатор СНГ».
В рамках выставки также прошла церемония награждения победителей национальными премиями «Стандартизатор года — 2025» и «В области качества».