Кому завидует Трамп: главы государств — лауреаты «нобелевки»

Теодор Рузвельт
Первым обладателем «нобелевки» за мир среди президентов стал американский лидер Теодор Рузвельт, пишут «Ведомости». Ему присвоили награду в 1906 году. Политика признали достойным премии за деятельность по примирению России и Японии. Решение Нобелевского комитета в ряде стран восприняли с осуждением. В Норвегии заявили, что награду Рузвельт получил незаслуженно, так как он на самом деле является «военным безумцем». В Швеции заявили, что Нобель «переворачивается в гробу» из-за того, что американский президент стал нобелевским лауреатом.
Огюст Беернарт
Огюст Беернарт получил премию мира 1909 году как бывший глава правительства Бельгии и член Международного арбитражного суда в Гааге. Нобелевский комитет признал его «выдающуюся позицию в международном движении и арбитраж».
Вудро Вильсон
Вудро Вильсон является вторым американским лидером, получившим премию мира Нобелевского комитета. Ему присвоили почетную награду за участие в формировании Лиги Наций.
Леон Буржуа
Леон Буржуа стал обладателем престижной премии в 1920 году как бывший глава Совета министров Франции. Его поощрили за усилия в миротворчестве и деятельность по созданию Лиги Наций.
Карл Яльмар Брантинг
Карл Яльмар Брантинг был премьер-министром Швеции. Он получил премию в 1921 году за вклад в дело «организованного интернационализма».
Вилли Брандт
Канцлер ФРГ Вилли Брандт был удостоен премии мира в 1971 году. Его сочли достойным быть лауреатом за «создание условий для диалога между Востоком и Западом». Благодаря усилиям политика состоялось подписание Договора о нераспространении ядерного оружия.
Эйсаку Сато
Эйсаку Сато — премьер-министр Японии, стал лауреатом Нобелевской премии в 1974 году. Награда стала признанием его «вклада в стабилизацию обстановки в Тихоокеанском регионе». В самой Японии политика после присуждения премии обвинили в подобострастии к США.
Анвар Садат и Менахем Бегин
В 1978 году лауреатами премии мира стали президент Египта Анвар Садат и глава израильского правительства Менахем Бегин. Политики удостоились награды за то, что смогли договориться о мире между своими странами. Государства в результате их дипломатических усилий заключили Кэмп-Дэвидские соглашения, которые обуславливали возвращение Египту Синайских полуостровов. В ответ египетское правительство признало суверенитет Израиля.
Оскар Санчес
Президент Коста-Рики Оскар Санчес получил премию мира в 1987 году. Награда стала признанием его заслуг в работе «по достижению прочного мира в Центральной Америке». Благодаря плану политика удалось урегулировать гражданские войны в Сальвадоре и Гватемале, которые велись при поддержке Гондураса и Никарагуа.
Михаил Горбачев
Президент СССР и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев был награжден Нобелевской премией в 1990 году. Комитет «нобелевки» признал его значимую роль в позитивной трансформации отношений Востока и Запада.
Нельсон Мандела
Нельсон Мандела получил «нобелевку» за шесть месяцев до того, как стал президентом ЮАР. Награду в 1993 году присвоили сразу двум лауреатам — президенту ЮАР Фредерику Виллему де Клерку и Манделе. Комитет премии признал заслуги политиков в деятельности по прекращению режима апартеида.
Ясир Арафат и Рабин Ицках
Глава Организации освобождения Палестины Ясир Арафат и глава израильского правительства Рабин Ицхак были удостоены премии мира в 1994 году. Их поощрили за «усилия по установлению мира на Ближнем Востоке».
Ким Дэ Чжун
Президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун получил премию за деятельность «на благо демократии и прав человека» в своей стране и других азиатских государствах. Комитет «нобелевки» в обосновании своего решения указал еще одну заслугу Ким Дэ Чжуна — он способствовал заключению мирного договора между Южной и Северной Кореями.
Джимми Картер
Джимми Картер стал третьим государственным лидером США, получившим «нобелевку». В 2002 году его поощрили за «десятилетия неустанных усилий по поиску мирных решений международных конфликтов». Во время получения премии он уже не был главой Белого дома и занимался правозащитной деятельностью.
Барак Обама
Американский лидер Барак Обама был удостоен престижной премии в 2009 году. Нобелевский комитет признал его активность в сфере укрепления международной дипломатии. Президента поощрили за миротворчество, несмотря на то, что он занимал пост главы государства меньше года.
Элен Джонсон-Серлиф
В 2011 году лауреатом «нобелевки» стала президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф. Награду ей присвоили за стремление обеспечить безопасность женщин.
Хуан Сантос
Президент Колумбии Хуан Сантос получил премию мира в 2016 году. Его наградили за прекращение длительной гражданской войны в стране. Военный конфликт длился почти полвека, но политик смог добиться мира.
Абий Ахмед Али
Глава эфиопского правительства Абий Ахмед Али получил премию в 2019 году. Его признали достойным «нобелевки» за деятельность, направленную на разрешение конфликта между Эфиопией и Эритреей. Государства воевали почти 20 лет, пока Абий Ахмед Али не передал соседней стране спорный участок земли.