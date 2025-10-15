Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кому завидует Трамп: главы государств — лауреаты «нобелевки»

Американский президент Дональд Трамп остался без Нобелевской премии мира в 2025 году, хотя неоднократно заявлял, что урегулировал несколько военных конфликтов, будучи хозяином Белого дома. Кто из глав государств получал престижную награду Нобелевского комитета, рассказали «Ведомости».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Теодор Рузвельт

Первым обладателем «нобелевки» за мир среди президентов стал американский лидер Теодор Рузвельт, пишут «Ведомости». Ему присвоили награду в 1906 году. Политика признали достойным премии за деятельность по примирению России и Японии. Решение Нобелевского комитета в ряде стран восприняли с осуждением. В Норвегии заявили, что награду Рузвельт получил незаслуженно, так как он на самом деле является «военным безумцем». В Швеции заявили, что Нобель «переворачивается в гробу» из-за того, что американский президент стал нобелевским лауреатом.

Огюст Беернарт

Огюст Беернарт получил премию мира 1909 году как бывший глава правительства Бельгии и член Международного арбитражного суда в Гааге. Нобелевский комитет признал его «выдающуюся позицию в международном движении и арбитраж».

Вудро Вильсон

Вудро Вильсон является вторым американским лидером, получившим премию мира Нобелевского комитета. Ему присвоили почетную награду за участие в формировании Лиги Наций.

Леон Буржуа

Леон Буржуа стал обладателем престижной премии в 1920 году как бывший глава Совета министров Франции. Его поощрили за усилия в миротворчестве и деятельность по созданию Лиги Наций.

Карл Яльмар Брантинг

Карл Яльмар Брантинг был премьер-министром Швеции. Он получил премию в 1921 году за вклад в дело «организованного интернационализма».

Вилли Брандт

Канцлер ФРГ Вилли Брандт был удостоен премии мира в 1971 году. Его сочли достойным быть лауреатом за «создание условий для диалога между Востоком и Западом». Благодаря усилиям политика состоялось подписание Договора о нераспространении ядерного оружия.

Эйсаку Сато

Эйсаку Сато — премьер-министр Японии, стал лауреатом Нобелевской премии в 1974 году. Награда стала признанием его «вклада в стабилизацию обстановки в Тихоокеанском регионе». В самой Японии политика после присуждения премии обвинили в подобострастии к США.

Анвар Садат и Менахем Бегин

В 1978 году лауреатами премии мира стали президент Египта Анвар Садат и глава израильского правительства Менахем Бегин. Политики удостоились награды за то, что смогли договориться о мире между своими странами. Государства в результате их дипломатических усилий заключили Кэмп-Дэвидские соглашения, которые обуславливали возвращение Египту Синайских полуостровов. В ответ египетское правительство признало суверенитет Израиля.

Оскар Санчес

Президент Коста-Рики Оскар Санчес получил премию мира в 1987 году. Награда стала признанием его заслуг в работе «по достижению прочного мира в Центральной Америке». Благодаря плану политика удалось урегулировать гражданские войны в Сальвадоре и Гватемале, которые велись при поддержке Гондураса и Никарагуа.

Михаил Горбачев

Президент СССР и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев был награжден Нобелевской премией в 1990 году. Комитет «нобелевки» признал его значимую роль в позитивной трансформации отношений Востока и Запада.

Нельсон Мандела

Нельсон Мандела получил «нобелевку» за шесть месяцев до того, как стал президентом ЮАР. Награду в 1993 году присвоили сразу двум лауреатам — президенту ЮАР Фредерику Виллему де Клерку и Манделе. Комитет премии признал заслуги политиков в деятельности по прекращению режима апартеида.

Ясир Арафат и Рабин Ицках

Глава Организации освобождения Палестины Ясир Арафат и глава израильского правительства Рабин Ицхак были удостоены премии мира в 1994 году. Их поощрили за «усилия по установлению мира на Ближнем Востоке».

Ким Дэ Чжун

Президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун получил премию за деятельность «на благо демократии и прав человека» в своей стране и других азиатских государствах. Комитет «нобелевки» в обосновании своего решения указал еще одну заслугу Ким Дэ Чжуна — он способствовал заключению мирного договора между Южной и Северной Кореями.

Джимми Картер

Джимми Картер стал третьим государственным лидером США, получившим «нобелевку». В 2002 году его поощрили за «десятилетия неустанных усилий по поиску мирных решений международных конфликтов». Во время получения премии он уже не был главой Белого дома и занимался правозащитной деятельностью.

Барак Обама

Американский лидер Барак Обама был удостоен престижной премии в 2009 году. Нобелевский комитет признал его активность в сфере укрепления международной дипломатии. Президента поощрили за миротворчество, несмотря на то, что он занимал пост главы государства меньше года.

Элен Джонсон-Серлиф

В 2011 году лауреатом «нобелевки» стала президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф. Награду ей присвоили за стремление обеспечить безопасность женщин.

Хуан Сантос

Президент Колумбии Хуан Сантос получил премию мира в 2016 году. Его наградили за прекращение длительной гражданской войны в стране. Военный конфликт длился почти полвека, но политик смог добиться мира.

Абий Ахмед Али

Глава эфиопского правительства Абий Ахмед Али получил премию в 2019 году. Его признали достойным «нобелевки» за деятельность, направленную на разрешение конфликта между Эфиопией и Эритреей. Государства воевали почти 20 лет, пока Абий Ахмед Али не передал соседней стране спорный участок земли.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше