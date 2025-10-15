Кому завидует Трамп: главы государств — лауреаты «нобелевки»

Первым обладателем «нобелевки» за мир среди президентов стал американский лидер Теодор Рузвельт, пишут «Ведомости». Ему присвоили награду в 1906 году. Политика признали достойным премии за деятельность по примирению России и Японии. Решение Нобелевского комитета в ряде стран восприняли с осуждением. В Норвегии заявили, что награду Рузвельт получил незаслуженно, так как он на самом деле является «военным безумцем». В Швеции заявили, что Нобель «переворачивается в гробу» из-за того, что американский президент стал нобелевским лауреатом.