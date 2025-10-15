В Данилове Ярославской области прошел третий выезд проекта «Квест-экспресс»

Третий контент-выезд туристского проекта «Квест-экспресс “Молодежный”» и «ЛайкМедиа. Практика» состоялся в городе Данилове Ярославской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили во Дворце молодежи.
Перед поездкой участники посетили два занятия, где познакомились с основами медиапроизводства и узнали об истории города. В Данилове они работали в формате квеста: исследовали достопримечательности, выполняли творческие задания, занимались фото- и видеосъемкой. По итогам проекта подготовленные материалы будут размещены на ресурсах Северной пригородной пассажирской компании и в социальных сетях медиафорума «ЛайкМедиа».
«Сегодня медиасфера играет огромную роль в развитии регионов. Важно, что молодые ребята не просто учатся снимать и писать тексты, а рассказывают о своем крае современным языком. Такие проекты формируют активное поколение, которое умеет ценить наследие и при этом готово продвигать Ярославскую область как территорию с богатой историей и большими перспективами», — отметила министр молодежной политики Ярославской области Ольга Станишевская.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.