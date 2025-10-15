В Данилове Ярославской области прошел третий выезд проекта «Квест-экспресс»

Перед поездкой участники посетили два занятия, где познакомились с основами медиапроизводства и узнали об истории города. В Данилове они работали в формате квеста: исследовали достопримечательности, выполняли творческие задания, занимались фото- и видеосъемкой. По итогам проекта подготовленные материалы будут размещены на ресурсах Северной пригородной пассажирской компании и в социальных сетях медиафорума «ЛайкМедиа».