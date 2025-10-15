Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вагонов LRT добавилось в Астане

Еще два состава легкорельсового транспорта (LRT) привезли в Астану. Их тоже привлекут для тестовой эксплуатации линии, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/cts_kz

Перед этим составы будут водружать на рельсы. В City transportation systems 15 октября предупредили, что в связи с этим в течение двух дней, 17 и 18 октября, в столице ограничат движение.

17 октября первый состав установят на перегоне между станциями № 104 и № 105 в районе стелы «Звезда Астаны» по проспекту Кабанбай батыра;18 октября второй состав — на участке пересечения улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик, на перегоне между станциями № 113 (Дом министерств) и № 114 (Национальный музей).

«18 октября с 00:00 до 19 октября 06:00 в связи с выполнением подъемно-монтажных работ с использованием специализированной техники будет временно ограничено движение автотранспорта на пересечении улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик», — сообщили в транспортной компании.

Жителей и участников дорожного движения просят учитывать временные ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Первые два состава легкорельсового транспорта привезли в Астану из Китая в начале лета 2025-го. Каждый из них состоит из четырех вагонов. 28 сентября в соцсетях появились видео первого запуска LRT в Астане.