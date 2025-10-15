Самарцам напомнили, как не потерять положенные по закону выходные

Родители детей с инвалидностью могут рассчитывать на 4 оплачиваемых дополнительных выходных ежемесячно — до 24 дней в год. А для работающих на Крайнем Севере родителей детей до 16 лет и женщин, занятых в сельской местности, предусмотрен один неоплачиваемый выходной в месяц.