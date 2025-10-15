Самарцам напомнили, как не потерять положенные по закону выходные

Государственная Дума рассказала жителям Самары о дополнительных днях отдыха, которые предусмотрены трудовым законодательством, но которыми многие не пользуются.
По закону, работники, трудившиеся в выходные или праздничные дни, могут выбрать: получить денежную компенсацию или взять отгул. Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в 1,5 раза дороже обычного тарифа, последующие — в двойном размере. Если предпочесть отгул, то часы компенсируются по стандартной ставке.
Также есть право на оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации:
до 40 лет — 1 день раз в 3 года;
старше 40 лет — ежегодно;
пенсионеры и предпенсионеры — 2 дня в год.
Доноры крови получают освобождение от работы в день сдачи и ещё один оплачиваемый выходной, который можно использовать в течение года. Если кровь сдаётся в выходной, работнику полагаются два дня отдыха.
Родители детей с инвалидностью могут рассчитывать на 4 оплачиваемых дополнительных выходных ежемесячно — до 24 дней в год. А для работающих на Крайнем Севере родителей детей до 16 лет и женщин, занятых в сельской местности, предусмотрен один неоплачиваемый выходной в месяц.