Самарцам напомнили, как не потерять положенные по закону выходные

Все неиспользованные дополнительные дни отдыха при увольнении компенсируются деньгами.

Источник: istockphoto.com

Государственная Дума рассказала жителям Самары о дополнительных днях отдыха, которые предусмотрены трудовым законодательством, но которыми многие не пользуются.

По закону, работники, трудившиеся в выходные или праздничные дни, могут выбрать: получить денежную компенсацию или взять отгул. Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в 1,5 раза дороже обычного тарифа, последующие — в двойном размере. Если предпочесть отгул, то часы компенсируются по стандартной ставке.

Также есть право на оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации:

до 40 лет — 1 день раз в 3 года;

старше 40 лет — ежегодно;

пенсионеры и предпенсионеры — 2 дня в год.

Доноры крови получают освобождение от работы в день сдачи и ещё один оплачиваемый выходной, который можно использовать в течение года. Если кровь сдаётся в выходной, работнику полагаются два дня отдыха.

Родители детей с инвалидностью могут рассчитывать на 4 оплачиваемых дополнительных выходных ежемесячно — до 24 дней в год. А для работающих на Крайнем Севере родителей детей до 16 лет и женщин, занятых в сельской местности, предусмотрен один неоплачиваемый выходной в месяц.