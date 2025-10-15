В Нижегородской области обновят общественный транспорт

«Средняя заработная плата водителя автобуса за первое полугодие 2025 года составила 103,2 тысячи рублей в месяц при отработанном балансе рабочего времени и выполнении показателей, предусмотренных “Положением по оплате труда и премирования водителей автобуса”. Но уже сейчас многие водители получают 120 тысяч рублей в месяц и более», — рассказали в министерстве.