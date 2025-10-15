В Нижегородской области обновят общественный транспорт

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области утвердило программу развития общественного транспорта до 2030 года. На обновление парка предполагается направить более 12,6 млрд рублей.
В программе — покупка нового транспорта для Нижнего Новгорода, Сарова, Выксы, Арзамаса.
Для областного центра в 2025—2026 годах планируется приобрести 98 трамваев большого класса. Кроме того, до 2030 года включительно предполагается закупка 167 автобусов большого класса. При этом в программе отмечается, что в прошлом году для Нижнего Новгорода закуплено 110 таких автобусов.
Планируется обновить и парк автобусов среднего класса. В прошлом году их приобретено 40, в планах до 2030 года покупка ещё 194.
В Сарове до 2030 года должны появиться 34 новых автобуса большого класса и 18 — среднего.
Жителям Выксы можно ожидать приобретения восьми автобусов большого класса.
В планах по Арзамасу покупка 16 автобусов среднего класса и 18 малого.
Деньги предполагается привлечь из внебюджетных источников.
Итогом мероприятий программы должно стать повышение доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в регионе с 43,9% до 60%.
При этом надо ещё решить проблему с нехваткой водителей. Из-за дефицита кадров пассажирам иной раз приходится долго простаивать на остановках, особенно по вечерам.
В региональном минтрансе сообщили, что правительством области совместно с перевозчиками принимаются активные меры по привлечению водительских кадров.
«Средняя заработная плата водителя автобуса за первое полугодие 2025 года составила 103,2 тысячи рублей в месяц при отработанном балансе рабочего времени и выполнении показателей, предусмотренных “Положением по оплате труда и премирования водителей автобуса”. Но уже сейчас многие водители получают 120 тысяч рублей в месяц и более», — рассказали в министерстве.
Также улучшение в работе общественного транспорта должно принести заключение долгосрочных контрактов. Сейчас в плане маршруты №№ 22, 45, 87, а всего 11 автобусных маршрутов Нижнего Новгорода. По контрактам перевозчики берут обязательства, в частности — выполнение рейсов.
Ранее долгосрочные контракты были заключены на автобусных маршрутах №№ 6, 18, 32, 34, 65, 75, 81, 88.
