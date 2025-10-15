В музее кузбасской Юрги прошла экскурсия «Хлеб всему голова»

Участники экскурсии окунулись в атмосферу сельского быта прошлых лет: проследили весь путь зерна от возделывания почвы до горячего каравая на столе. Они смогли увидеть орудия труда, без которых раньше не обходилось ни одно крестьянское хозяйство, а также сравнили их с современной техникой. Кроме того, гости вспомнили русские пословицы и поговорки.