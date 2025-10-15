Ричмонд
В музее кузбасской Юрги прошла экскурсия «Хлеб всему голова»

Посетители познакомились с орудиями труда крестьян.

Экскурсия «Хлеб всему голова» состоялась в краеведческом музее города Юрга Кузбасса. Ее можно было посетить по Пушкинской карте, которая действует по национальному проекту «Семья», сообщили в городской администрации.

Участники экскурсии окунулись в атмосферу сельского быта прошлых лет: проследили весь путь зерна от возделывания почвы до горячего каравая на столе. Они смогли увидеть орудия труда, без которых раньше не обходилось ни одно крестьянское хозяйство, а также сравнили их с современной техникой. Кроме того, гости вспомнили русские пословицы и поговорки.

В ходе мероприятия экскурсовод подробно рассказала о традициях и обычаях, связанных с хлебом, и особенностях русского земледелия, объяснив значения таких слов, как «зажинки», «гумно», «овин», «умолот» и «веяние». Сотрудник музея Светлана Волкова отметила, что экскурсия стала настоящим погружением в историю и культуру народа и напомнила нам о том, насколько важен труд крестьянина.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.