Снег и резкое похолодание: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 16−18 октября

В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Казахстане будут формировать два барических образования. В начале периода западные, северо-западные регионы попадут под влияние северо-западного циклона, а в конце периода южные и юго-восточные регионы будут находиться в зоне фронтальных разделов, здесь ожидаются осадки в виде дождя и снега, на остальную часть страны сохранит свое влияние северный антициклон, который обусловит погоду без осадков.
Согласно прогнозу, по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы — туман, на юге — пыльная буря.
На западе, северо-западе страны ожидается понижение температуры ночью от +3+11°С до −5+8°С, днем основной фон составит +5+18°С. На остальной территории Казахстана повышение на севере, в центре, востоке страны ночью от 0−13°С до −3+3°С, на юге, юго-востоке республики — ночью от 0+12°С до +5+13°С, днем основной фон +10+23°С.