Снег и резкое похолодание: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 16−18 октября

В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Казахстане будут формировать два барических образования. В начале периода западные, северо-западные регионы попадут под влияние северо-западного циклона, а в конце периода южные и юго-восточные регионы будут находиться в зоне фронтальных разделов, здесь ожидаются осадки в виде дождя и снега, на остальную часть страны сохранит свое влияние северный антициклон, который обусловит погоду без осадков.