Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снег и резкое похолодание: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 16−18 октября

В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются осадки, сильный ветер, туман, пыльная буря и резкое похолодание, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +16°
Источник: unsplash

Об этом говорится в прогнозе на 16—18 октября 2025 года, который предоставила пресс-служба РГП «Казгидромет»:

В ближайшие дни синоптическую ситуацию в Казахстане будут формировать два барических образования. В начале периода западные, северо-западные регионы попадут под влияние северо-западного циклона, а в конце периода южные и юго-восточные регионы будут находиться в зоне фронтальных разделов, здесь ожидаются осадки в виде дождя и снега, на остальную часть страны сохранит свое влияние северный антициклон, который обусловит погоду без осадков.

Согласно прогнозу, по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы — туман, на юге — пыльная буря.

На западе, северо-западе страны ожидается понижение температуры ночью от +3+11°С до −5+8°С, днем основной фон составит +5+18°С. На остальной территории Казахстана повышение на севере, в центре, востоке страны ночью от 0−13°С до −3+3°С, на юге, юго-востоке республики — ночью от 0+12°С до +5+13°С, днем основной фон +10+23°С.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»