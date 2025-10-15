Санэпидтребования к жилым домам изменены в Беларуси

Еще требуется соблюдение чистоты во вспомогательных помещениях, лифтах, общедоступных балконах и лоджиях, а также на козырьках над входами в подъезды, приямках и других конструктивных элементах многоэтажек. Указано, что в них не должно быть отходов, сточных вод, останков животных или посторонних предметов.