Санэпидтребования к жилым домам изменены в Беларуси

В Беларуси скорректированы санэпидтребования к содержанию и эксплуатации жилых домов, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Новое постановление Минздрава (№ 67 от 4 августа 2025-го) изменило санэпидтребования к содержанию и эксплуатации многоквартирных, блокированных, одноквартирных жилых домов, а также их придомовых территорий.
Например, в документе сказано, что с 23.00 до 7.00 утра в многоквартирных домах не могут проводиться погрузочно-разгрузочные работы. Исключением из правила могут быть только работы, связанные со сбором и вывозом твердых коммунальных отходов.
Еще требуется соблюдение чистоты во вспомогательных помещениях, лифтах, общедоступных балконах и лоджиях, а также на козырьках над входами в подъезды, приямках и других конструктивных элементах многоэтажек. Указано, что в них не должно быть отходов, сточных вод, останков животных или посторонних предметов.
Постановление требует, чтобы в исправном состоянии содержались системы искусственного освещения в подвалах и технических помещениях. А во вспомогательных помещениях многоэтажек не должно быть никаких безнадзорных и диких животных, в том числе и птиц, а также рукокрылых и пресмыкающихся, грызунов и насекомых.
Придомовые территории многоквартирных домов также должны содержаться в чистоте. На входах в дома должны стоять урны для сбора отходов, решетки или другие устройства для очистки обуви.
Постановление вступит в силу с 1 мая 2026 года.
