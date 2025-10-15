Власти на 10 часов закроют парковку Уфимского амфитеатра

Завтра, 16 октября, в Уфе из-за подготовки и проведения мероприятий Высшей партийной школы будет закрыта парковка возле Уфимского амфитеатра. Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение затронет нижнюю площадку Конгресс-холла «Торатау».
Ограничительные меры будут девствовать с 08:30 до 18:30. Городские власти просят уфимцев и гостей столицы заранее планировать парковку автомобилей и выбирать альтернативные места для стоянки личного транспорта.
