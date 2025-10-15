Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти на 10 часов закроют парковку Уфимского амфитеатра

В Уфе закроют парковку Уфимского амфитеатра.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 16 октября, в Уфе из-за подготовки и проведения мероприятий Высшей партийной школы будет закрыта парковка возле Уфимского амфитеатра. Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение затронет нижнюю площадку Конгресс-холла «Торатау».

Ограничительные меры будут девствовать с 08:30 до 18:30. Городские власти просят уфимцев и гостей столицы заранее планировать парковку автомобилей и выбирать альтернативные места для стоянки личного транспорта.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.