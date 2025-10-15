Предприниматель из Таганрога продлил срок годности рыбы на целый год

Предприниматель из Таганрога умудрился продлить срок годности рыбы на целый год дольше положенного. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
— Нарушение выявили во время мониторинга федеральной государственной информационной системы «ВетИС». Сотрудник предпринимателя изменил даты годности филе окуня. Изначальный срок был установлен до 30 марта 2026 года. Его изменили на 27 апреля 2027 года, — рассказали в ведомстве и добавили, что такие действия могут привести к продаже некачественной продукции.
При этом проследить реальную дату изготовления теперь невозможно.
— Ему рекомендовали немедленно прекратить нарушать требования. Все измененные записи в системе «Меркурий» были аннулированы. Специалисты отмечают, что подобные действия создают угрозу для потребителей.
