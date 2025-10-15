Предприниматель из Таганрога продлил срок годности рыбы на целый год

— Нарушение выявили во время мониторинга федеральной государственной информационной системы «ВетИС». Сотрудник предпринимателя изменил даты годности филе окуня. Изначальный срок был установлен до 30 марта 2026 года. Его изменили на 27 апреля 2027 года, — рассказали в ведомстве и добавили, что такие действия могут привести к продаже некачественной продукции.