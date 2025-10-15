На «Госуслугах» появилась возможность получить налоговый вычет

Новая жизненная ситуация «Налоговый вычет» запущена на портале госуслуг. Она помогает оформить востребованные виды налоговых вычетов, не покидая портала, сообщили в аппарате правительства. Цифровизация госуслуг — приоритет национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Сервис позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов и какие из них он может получить. Новая жизненная ситуация помогает упростить процедуру оформления налогового вычета, а также снизить риски передачи своих данных ненадежным организациям, которые могут оказывать услуги по заполнению налоговых деклараций.
«Новый сервис для получения налогового вычета работает по принципу, который заложен во все жизненные ситуации, — это комплексное решение вопроса человека быстро, без визитов в ведомства и сбора лишних документов. Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически. Жизненная ситуация “Налоговый вычет” запущена на портале госуслуг, чтобы помочь человеку совершить все необходимые шаги последовательно, по понятному алгоритму, не переходя с портала на сторонние ресурсы», — сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
Сервис доступен в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала госуслуг. Каталог включает 38 федеральных жизненных ситуаций. Каждая из них объединяет в среднем по 17 госуслуг, которые связаны одной темой. До конца 2025 года запланировано запустить еще 32 федеральные жизненные ситуации.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.