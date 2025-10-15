На «Госуслугах» появилась возможность получить налоговый вычет

«Новый сервис для получения налогового вычета работает по принципу, который заложен во все жизненные ситуации, — это комплексное решение вопроса человека быстро, без визитов в ведомства и сбора лишних документов. Персональные данные, которые уже есть в государственных системах, вносятся автоматически. Жизненная ситуация “Налоговый вычет” запущена на портале госуслуг, чтобы помочь человеку совершить все необходимые шаги последовательно, по понятному алгоритму, не переходя с портала на сторонние ресурсы», — сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.