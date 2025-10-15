Нанотрубки помогут повысить прочность неорганических аналогов полимеров

Эти опыты показали, что геополимер на базе нанотрубок значительно превосходит его аналоги и по тому, и другому параметру. Он в 1,5−2 раза лучше сопротивляется сжатию, чем материалы из сферических и пластинчатых частиц, и превосходит их в 2−2,6 раза по прочности на изгиб. Ученые связывают это с высокой площадью поверхности нанотрубок, что обеспечило более плотную и однородную микроструктуру геополимера, а также с наличием в его толще небольшого числа нанотрубок, играющих роль «арматуры». Все это делает данные геополимеры особенно интересными для применения, подытожили ученые.