В воронежском центре «Мой бизнес» пройдет семинар «По следам Русского дома»

Мероприятие объединит дизайнеров интерьера, мастеров народного и прикладного искусств и представителей малого бизнеса в сфере креативных индустрий. Ключевая тема семинара — русский код. Воронежские традиции и культурные образы будут рассматриваться не только как наследие, но и как ресурс для создания современных решений, способных найти отклик у широкой аудитории.