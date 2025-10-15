В воронежском центре «Мой бизнес» пройдет семинар «По следам Русского дома»

Семинар «По следам Русского дома» состоится 21 октября в центре «Мой бизнес» по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области».
Мероприятие объединит дизайнеров интерьера, мастеров народного и прикладного искусств и представителей малого бизнеса в сфере креативных индустрий. Ключевая тема семинара — русский код. Воронежские традиции и культурные образы будут рассматриваться не только как наследие, но и как ресурс для создания современных решений, способных найти отклик у широкой аудитории.
Участники смогут укрепить свой профессиональный имидж, найти новые контакты, выйти на региональный и федеральный уровни и сформировать стиль, который сочетает современность и национальные корни. Спикерами выступят предметный декоратор Юлия Самойлова, дизайнер интерьеров, член Сибирской Ассоциации Дизайнеров и Архитекторов Марина Нагайцева, дизайнер жилых и общественных интерьеров Ольга Бавыкина и другие. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.