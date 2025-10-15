Ричмонд
Врачи омских поликлиник переходят на шестидневку

Такое решение принято для повышение доступности медицинской помощи.

С 27 октября 2025 года врачи в омских поликлиниках будут работать с одним выходным — в воскресенье. В субботу у врачей будет рабочий день. Такая информация отражена в распоряжении с режимом работы государственных учреждений здравоохранения Омской области.

Поликлиники для взрослых будут работать в плановой форме в режиме шестидневной рабочей недели по такому графику:

— с понедельника по пятницу с 8 до 19:30;

— в субботу — с 9 до 15 часов.

В неотложной форме, в том числе на дому, врачи будут работать ежедневно, включая праздники и выходные.

Детские поликлиники будут работать планово по графику:

— с 8 до 19:30 по будням;

— с 8 до 14 часов в субботу.

В неотложной форме врачи детских поликлиник будут работать также ежедневно, включая праздники и выходные.