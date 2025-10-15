В калининградском перинатальном центре проводится проверка после публикаций

«Проводится проверка. Преждевременно давать комментарии по той информации, которая была озвучена», — отметил министр, подчеркнув, что выводы можно будет сделать только после завершения всех процедур. По его словам, результаты проверки будут обнародованы своевременно и в полном объёме.
Поводом для проверки стали публикации в СМИ и социальных сетях, где общественники сообщили о якобы многочисленных случаях травмирования новорождённых, нанесения телесных повреждений при родах и даже летальных исходов в стенах перинатального центра.
Министерство здравоохранения Калининградской области подчеркнуло, что все подобные обращения рассматриваются в установленном порядке, с привлечением специалистов и экспертов. Ведомство заверило, что внимание к вопросам безопасности и качества медицинской помощи новорождённым и роженицам остаётся приоритетным направлением работы региональной системы здравоохранения.