В калининградском перинатальном центре проводится проверка после публикаций

«Проводится проверка. Преждевременно давать комментарии по той информации, которая была озвучена», — отметил министр, подчеркнув, что выводы можно будет сделать только после завершения всех процедур. По его словам, результаты проверки будут обнародованы своевременно и в полном объёме.