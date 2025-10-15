Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В калининградском перинатальном центре проводится проверка после публикаций

В Региональном перинатальном центре Калининградской области начата проверка. Об этом 15 октября сообщил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев в прямом эфире Центра управления регионом во «ВКонтакте».

Источник: Amino/Lummi

«Проводится проверка. Преждевременно давать комментарии по той информации, которая была озвучена», — отметил министр, подчеркнув, что выводы можно будет сделать только после завершения всех процедур. По его словам, результаты проверки будут обнародованы своевременно и в полном объёме.

Поводом для проверки стали публикации в СМИ и социальных сетях, где общественники сообщили о якобы многочисленных случаях травмирования новорождённых, нанесения телесных повреждений при родах и даже летальных исходов в стенах перинатального центра.

Министерство здравоохранения Калининградской области подчеркнуло, что все подобные обращения рассматриваются в установленном порядке, с привлечением специалистов и экспертов. Ведомство заверило, что внимание к вопросам безопасности и качества медицинской помощи новорождённым и роженицам остаётся приоритетным направлением работы региональной системы здравоохранения.