Подростку из Киренского района выплатили миллион рублей от погибшего отца

Изначально деньги присвоила сожительница умершего мужчины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Подростку из Киренского района выплатили миллион рублей. 14-летнему мальчику полагались денежные средства от покойного отца. Деньги, которые должны были перейти сыну, были присвоены сожительницей умершего, которая имела доступ к его банковским счетам. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.

— По заявлению матери ребенка прокуратура провела проверку и установила факт незаконного распоряжения средствами, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд обязал женщину вернуть всю сумму подростку. Благодаря оперативному вмешательству надзорных органов, имущественные права мальчика были восстановлены.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре женщина получила два года условно за прописку у себя 14 иностранцев.