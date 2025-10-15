Подростку из Киренского района выплатили миллион рублей от погибшего отца

Подростку из Киренского района выплатили миллион рублей. 14-летнему мальчику полагались денежные средства от покойного отца. Деньги, которые должны были перейти сыну, были присвоены сожительницей умершего, которая имела доступ к его банковским счетам. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.