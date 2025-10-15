Подростку из Киренского района выплатили миллион рублей от погибшего отца

Подростку из Киренского района выплатили миллион рублей. 14-летнему мальчику полагались денежные средства от покойного отца. Деньги, которые должны были перейти сыну, были присвоены сожительницей умершего, которая имела доступ к его банковским счетам. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.
— По заявлению матери ребенка прокуратура провела проверку и установила факт незаконного распоряжения средствами, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Суд обязал женщину вернуть всю сумму подростку. Благодаря оперативному вмешательству надзорных органов, имущественные права мальчика были восстановлены.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре женщина получила два года условно за прописку у себя 14 иностранцев.