Создана «умная кожа» для самолетов, которая борется с обледенением

По словам ученого, полный цикл очистки — от обнаружения ледяного слоя до его полного удаления — занимает от нескольких секунд до минуты, это зависит от площади обледенения и его толщины. Такая скорость очистки достигается в том числе и благодаря внешнему полимерному слою (защитной пленке), который при вибрациях интенсивно выделяет тепло, дополнительно ослабляя сцепление льда с поверхностью. Комбинированное воздействие — механическое и тепловое — гарантировано сбрасывает ледяной панцирь с самолета даже в самых сложных погодных условиях. Так, по данным вуза, общая эффективность системы на 30% выше, чем у традиционных противообледенительных технологий, а энергозатраты ниже на 70−90%.