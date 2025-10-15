Более 6,4 тыс. жителей Кубани получили поддержку по программе догазификации

«Подключение домовладений к сетевому газу повышает уровень комфорта и качество жизни в наших поселках, хуторах и станицах. Поэтому мы ввели региональные меры поддержки для тех, кто особенно нуждается в заботе государства: малоимущих и многодетных семей, ветеранов, инвалидов, участников СВО и их семей — всего около 20 категорий жителей. Они могут получить компенсации за подключение дома к газу или субсидии на эти работы», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.