Более 6,4 тыс. жителей Кубани получили поддержку по программе догазификации

Мерами поддержки по программе догазификации с начала года воспользовались свыше 6,4 тыс. жителей Краснодарского края. Ее реализация отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.
«Подключение домовладений к сетевому газу повышает уровень комфорта и качество жизни в наших поселках, хуторах и станицах. Поэтому мы ввели региональные меры поддержки для тех, кто особенно нуждается в заботе государства: малоимущих и многодетных семей, ветеранов, инвалидов, участников СВО и их семей — всего около 20 категорий жителей. Они могут получить компенсации за подключение дома к газу или субсидии на эти работы», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
С 2022 года компенсации получили 19,2 тыс. человек, а субсидии, которые выплачивают с 2023 года, — 3,2 тыс. кубанцев. С начала 2025 года компенсацию предоставили более чем 5,3 тыс. граждан, субсидию — более чем 1,1 тыс. граждан. Всего с 2022 года газ уже подвели к границам 84,5 тыс. домовладений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.