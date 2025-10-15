Омичи в четыре раза больше нормы употребляют сахар

По данным ведомства, с многими продуктами отклонения от нормы не слишком большие. С сахаром же ситуация такая: один житель области съедает его в среднем 39 кг в год при норме всего в 8 кг. ВОЗ рекомендует в день не более 25−30 граммов сахара, но омичи в среднем поглощают его в количестве более 100 граммов в день. То есть превышая норму в 3,3−4 раза.