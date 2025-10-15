Омичи в четыре раза больше нормы употребляют сахар

Омскстат сообщил, в каких количествах жители нашего региона употребляют те или иные продукты питания. Конкретно потребление сахара оказалось намного выше нормы.
По данным ведомства, с многими продуктами отклонения от нормы не слишком большие. С сахаром же ситуация такая: один житель области съедает его в среднем 39 кг в год при норме всего в 8 кг. ВОЗ рекомендует в день не более 25−30 граммов сахара, но омичи в среднем поглощают его в количестве более 100 граммов в день. То есть превышая норму в 3,3−4 раза.
Есть и продукты, которые в регионе едят меньше нормы: молочные (280 кг в год при норме в 322), овощи и бахчевые (128 кг, на 12 кг меньше нормы), фрукты и ягоды (55 кг при норме в 100), картошка (88 кг при норме в 90).
Больше нормы же употребляют омичи яйца (271 штука в год при норме в 260), хлебные продукты, а это и хлеб, и макаронные изделия в пересчете на муку, и крупы, и бобовые (117 кг при норме в 97).
