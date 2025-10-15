Пьяный барабанщик погубил в ДТП женщину: у нее осталось двое детей

Авария случилась поздно вечером в конце прошлого года, 3 декабря, на улице Сельской Богородской. 37-летний нетрезвый мужчина за рулем Kia Rio пытался объехать ДТП с участием Renault Logan и Skoda Octavia, выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Terrano. От удара машину отбросило на людей, которые стояли поблизости. Среди них был инспектор ДПС, который стоял на разделительной полосе и регулировал движение, а также водители Renault, Skoda и эвакуатора.