Пьяный барабанщик погубил в ДТП женщину: у нее осталось двое детей

Виновник пьяного смертельного ДТП в Уфе вынесли приговор. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Авария случилась поздно вечером в конце прошлого года, 3 декабря, на улице Сельской Богородской. 37-летний нетрезвый мужчина за рулем Kia Rio пытался объехать ДТП с участием Renault Logan и Skoda Octavia, выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Terrano. От удара машину отбросило на людей, которые стояли поблизости. Среди них был инспектор ДПС, который стоял на разделительной полосе и регулировал движение, а также водители Renault, Skoda и эвакуатора.
Водителя Skoda и инспектора ДПС доставили в больницу. Сотрудник дорожной полиции получил тяжелые травмы. Женщина, не приходя в сознание, от полученных травм скончалась в реанимации. У нее осталось двое детей.
Водителя Kia задержали. Проверка на алкотестере показал у него 0,906 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха.
Виновника трагедии зовут Владимир Сироткин, он по профессии барабанщик. Мужчина выразил соболезнования родным погибшей и раскаялся своем поступке. Он рассказал, что пьяный ехал домой и не отдавал отчета в своих действиях.
Калининский районный суд Уфы приговорил его к 6,5 годам колонии общего режима, лишил водительских прав на 2,5 и постановил взыскать в пользу потерпевших более 1,2 миллиона рублей компенсации морального вреда.
