Ростовская область вошла в антирейтинг по распроданности новостроек

Исключением стали только Москва и Санкт-Петербург. В столице распроданность выросла на 1 процентный пункт и достигла 93%. В Санкт-Петербурге показатель остался на уровне 92%. При этом самый значительный спад зафиксирован в Ростовской области. Здесь уровень распроданности упал на 25 процентных пунктов за год и составил 70%. Эксперты объясняют такую ситуацию резким увеличением объемов строительства в регионе.