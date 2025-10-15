Ростовская область вошла в антирейтинг по распроданности новостроек

Ростовская область оказалась в десятке регионов с самым низким процентом распроданности новостроек. К такому выводу пришли аналитики «Дом.рф».
Согласно исследованию, общий уровень распроданности строящегося жилья в России снизился до 69%. Это на 8 процентных пунктов ниже показателей начала года.
— Объем строительства многоквартирных домов в стране превысил 120 миллионов квадратных метров. Больше половины этого объема сосредоточено в десяти регионах-лидерах. Во всех этих субъектах наблюдалось снижение темпов продаж, — уточнили аналитики.
Исключением стали только Москва и Санкт-Петербург. В столице распроданность выросла на 1 процентный пункт и достигла 93%. В Санкт-Петербурге показатель остался на уровне 92%. При этом самый значительный спад зафиксирован в Ростовской области. Здесь уровень распроданности упал на 25 процентных пунктов за год и составил 70%. Эксперты объясняют такую ситуацию резким увеличением объемов строительства в регионе.
