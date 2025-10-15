Компании Тверской области представили товары на агропромышленной выставке

Стенд с продукцией 16 предприятий и хозяйств Тверской области был представлен на агропромышленной выставке «Золотая осень». Она прошла в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в аппарате правительства региона.
Предприятие «Калининское» представило молоко и молочную продукцию, «Коралл», «Заволжский мясокомбинат» и «Макларин» — мясные товары, «АТК Вселуг» и сыродельный завод «Верещагин» — мягкие и твердые сыры. Широко были представлены и тверские сладости: леденцы от музея-мастерской карамели «Гриняшкино», варенье, джем и конфитюр производства «Ратибор».
Масло и биокефир предприятия «Калининское» получили золотые медали в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции». Еще четыре золотые награды в этой же номинации получили звероводческие хозяйства Верхневолжья: «Новые меха», «Меха», «Звероплемзавод “Савватьево”» и «Зверохозяйство “Знаменское”». Федеральный научный центр лубяных культур, который работает в Тверской области, удостоен высшей награды за разработку комплекса мобильных технических средств для приготовления льнотресты.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.