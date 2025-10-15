Ричмонд
В Ташкентской области сегодня стартует строительство нового международного аэропорта для столицы

Vaib.uz (Узбекистан. 15 октября). Сегодня президент Шавкат Мирзиёев примет участие в торжественной церемонии закладки первого камня будущего международного аэропорта «Новый Ташкент», который появится в Уртачирчикском районе Ташкентской области. Для строительства выделено масштабное пространство — 1200 гектаров земли.

Источник: Uzbekistan Airways

Локация и значение проекта

Точная локация пока официально не названа, однако ранее министр транспорта Ильхом Махкамов уточнял: новый аэропорт разместят примерно в 17 километрах к югу от действующего воздушного узла, вблизи трассы Ташкент-Самарканд и запланированной скоростной платной дороги. Это позволит включить аэропорт в стратегическую транспортно-логистическую сеть страны и обеспечить удобное сообщение с городом и регионами.

Необходимость строительства

По словам председателя правления Uzbekistan Airports Жавлонбека Умарходжаева, нынешний аэропорт столицы уже близок к пределу своих возможностей. Он рассчитан на обслуживание 11 миллионов пассажиров в год, способен выполнять 17 взлётов и посадок в час и размещать до 70 самолётов одновременно. Несмотря на постоянные реконструкции, нагрузка продолжает расти.

Международные консультанты прогнозируют, что уже к 2030 году пассажиропоток достигнет 15 миллионов человек, и существующий аэропорт окажется перегруженным. Кроме того, расположение внутри города вызывает постоянные транспортные заторы и ограничивает возможности расширения и модернизации инфраструктуры.

Параметры нового аэропорта

Новый международный аэропорт на первом этапе сможет обслуживать до 20 миллионов пассажиров в год. На его территории одновременно смогут находиться до 169 самолётов, а пропускная способность превысит 40 взлётов и посадок в час. Это вдвое больше, чем сейчас способен обслуживать действующий аэропорт.

Строительство с прицелом на будущее

Планируется, что реализация проекта будет происходить в формате государственно-частного партнёрства с привлечением ведущих иностранных компаний. Новый аэропорт станет ключевым элементом модернизации авиационной инфраструктуры Узбекистана, обеспечит растущий спрос на авиаперевозки и даст новый импульс развитию страны как важного транспортного и логистического хаба в Центральной Азии.