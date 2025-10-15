В Ташкентской области сегодня стартует строительство нового международного аэропорта для столицы

Новый международный аэропорт на первом этапе сможет обслуживать до 20 миллионов пассажиров в год. На его территории одновременно смогут находиться до 169 самолётов, а пропускная способность превысит 40 взлётов и посадок в час. Это вдвое больше, чем сейчас способен обслуживать действующий аэропорт.