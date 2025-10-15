В Ташкентской области сегодня стартует строительство нового международного аэропорта для столицы

Локация и значение проекта
Точная локация пока официально не названа, однако ранее министр транспорта Ильхом Махкамов уточнял: новый аэропорт разместят примерно в 17 километрах к югу от действующего воздушного узла, вблизи трассы Ташкент-Самарканд и запланированной скоростной платной дороги. Это позволит включить аэропорт в стратегическую транспортно-логистическую сеть страны и обеспечить удобное сообщение с городом и регионами.
Необходимость строительства
По словам председателя правления Uzbekistan Airports Жавлонбека Умарходжаева, нынешний аэропорт столицы уже близок к пределу своих возможностей. Он рассчитан на обслуживание 11 миллионов пассажиров в год, способен выполнять 17 взлётов и посадок в час и размещать до 70 самолётов одновременно. Несмотря на постоянные реконструкции, нагрузка продолжает расти.
Международные консультанты прогнозируют, что уже к 2030 году пассажиропоток достигнет 15 миллионов человек, и существующий аэропорт окажется перегруженным. Кроме того, расположение внутри города вызывает постоянные транспортные заторы и ограничивает возможности расширения и модернизации инфраструктуры.
Параметры нового аэропорта
Новый международный аэропорт на первом этапе сможет обслуживать до 20 миллионов пассажиров в год. На его территории одновременно смогут находиться до 169 самолётов, а пропускная способность превысит 40 взлётов и посадок в час. Это вдвое больше, чем сейчас способен обслуживать действующий аэропорт.
Строительство с прицелом на будущее
Планируется, что реализация проекта будет происходить в формате государственно-частного партнёрства с привлечением ведущих иностранных компаний. Новый аэропорт станет ключевым элементом модернизации авиационной инфраструктуры Узбекистана, обеспечит растущий спрос на авиаперевозки и даст новый импульс развитию страны как важного транспортного и логистического хаба в Центральной Азии.