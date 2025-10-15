Когда в Крыму включат отопление

«Готовы подать тепло во все учреждения образования и культуры, а также в Ливадийскую больницу по заявкам руководителей. Что касается жилфонда, то прогноз на ближайшее время обещает среднесуточную температуру выше 13 градусов. Напомню, именно по ней определяем старт отопительного сезона (температура должна быть 8 градусов пять суток)», — уточнила руководитель.