Когда в Крыму включат отопление

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма стартовал отопительный сезон. На очереди Алушта. А в крымской столице и Ялте решение о начале отопительного сезона еще не принято. В каких районах полуострова готовы подавать тепло в жилой фонд, школы и больницы — в подборке РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

В Нижнегорском районе теплые батареи.

«Принято решение о начале отопительного сезона с 15 октября. Котельные не будут пока работать на максимум, подачу тепла будут регулировать согласно температурного режима во все социальные учреждения и жилой фонд», — сообщил РИА Новости Крым глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец, уточнив, что на «раскачку котельных» потребуется два-три дня.

Также в местной администрации призывают население принять меры по сохранению тепла в своих домах.

«Напоминаем о правилах безопасного использования отопительных приборов и необходимости проветривания помещений», — отметили в администрации.

В Ялте тепло в детсадах и по заявкам.

«Ялтинские тепловые сети» и «Крымтеплокоммунэнерго», которые отвечают за теплоснабжение в регионе, полностью готовы к отопительному сезону. Тепло уже поступает в детские сады № 5 (все три корпуса), № 19, школу № 1 в Алупке, сад и школу в Никите. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Янина Павленко.

«Готовы подать тепло во все учреждения образования и культуры, а также в Ливадийскую больницу по заявкам руководителей. Что касается жилфонда, то прогноз на ближайшее время обещает среднесуточную температуру выше 13 градусов. Напомню, именно по ней определяем старт отопительного сезона (температура должна быть 8 градусов пять суток)», — уточнила руководитель.

В квартирах алуштинцев потеплеет с понедельника.

Как сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Алушты Галина Огнева, в соответствии с постановлением городской администрации от 13 октября 2025 года, с 15 октября будет запущено отопление в учреждениях образования и культуры, имеющих автономные котельные, а также в учреждениях здравоохранения.

И со следующего понедельника, с 20 октября, тепло подадут в жилые дома горожан.

В Армянске к холодам готовы.

В Армянске в связи с понижением температуры в детских садах и Центральной городской больнице с понедельника уже осуществляется подача теплоэнергии, в остальных объектах социальной сферы запущены пробные пуски системы отопления, сообщил в своих соцсетях глава местной администрации Василий Телиженко.

«Отмечу, что всеми службами своевременно проведены необходимые мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду, Армянск готов к холодам», — написал он в Telegram-канале.

В Симферополе и Бахчисарае еще не решили.

Власти крымской столицы и Бахчисарая еще не принимали решений о начале отопительного сезона в городах, об этом РИА Новости Крым рассказали в администрациях.

«Еще решения о дате начала (отопительного сезона — ред.) не принято», — сказали корреспонденту агентства в управлении информационной политики администрации Симферополя.

Аналогичный ответ мы получили от главы администрации Бахчисарая Дмитрия Скобликова.

Накануне министр ЖКХ Крыма Захар Щегленко сообщил, что Крым на 99% процентов готова к старту отопительного сезона 2025−2026 годов.