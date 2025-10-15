За жизнь одного из пострадавших борются врачи: жертвами ДТП с 12 авто в Уфе стали 8 человек

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии пострадавших в массовом дорожно-транспортном происшествии в Уфе.
Трагедия случилась сегодня утром на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе. У грузовика Shacman отказали тормоза, что привело к столкновению с движущимися в попутном направлении 11 автомобилями.
В результате ДТП мужчина и женщина, находившиеся в одной из легковушек, погибли на месте происшествия. Еще шесть человек получили травмы. Троих доставили в городскую больницу № 21: двое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в травматологическое отделение, один — в тяжелом состоянии в реанимации.
Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств происшествия.
