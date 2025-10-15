Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За жизнь одного из пострадавших борются врачи: жертвами ДТП с 12 авто в Уфе стали 8 человек

Минздрав: в смертельном ДТП с 12 машинами в Уфе пострадали 8 человек.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии пострадавших в массовом дорожно-транспортном происшествии в Уфе.

Трагедия случилась сегодня утром на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе. У грузовика Shacman отказали тормоза, что привело к столкновению с движущимися в попутном направлении 11 автомобилями.

В результате ДТП мужчина и женщина, находившиеся в одной из легковушек, погибли на месте происшествия. Еще шесть человек получили травмы. Троих доставили в городскую больницу № 21: двое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в травматологическое отделение, один — в тяжелом состоянии в реанимации.

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств происшествия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.