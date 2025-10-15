Ричмонд
Британские инструкторы обучат молдавских военных борьбе с дронами

Военные инструкторы Великобритании отправятся в Молдавию для обучения военнослужащих борьбе с БПЛА. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на заявление пресс-службы минобороны королевства.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock

В среду, 15 октября, Великобритания и Германия проводят в Брюсселе заседание контактной группы по Украине.

Как сообщили в британском оборонном ведомстве, в ходе встречи будет официально объявлено о предстоящей командировке военных экспертов Великобритании в Молдавию.

«Они помогут обучить молдавские вооруженные силы тактике борьбы с беспилотниками», — цитирует RTVI заявление минобороны Великобритании.

8 октября молдавское правительство одобрило новую военную стратегию, обозначив Россию как «угрозу национальной безопасности». Согласно документу, предусмотрено увеличение оборонных расходов как минимум до 1% ВВП и модернизация армии.

Также в минобороны Великобритании сообщили, что постоянно анализируют данные с украинского фронта для улучшения работы дронов-перехватчиков Octopus. Тысячи обновленных моделей беспилотников Лондон планирует ежемесячно поставлять Киеву.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины 15 октября глава британского оборонного ведомства Джон Хили намерен убедить союзников по НАТО в необходимости наращивания производства дронов.

