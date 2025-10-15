Британские инструкторы обучат молдавских военных борьбе с дронами

В среду, 15 октября, Великобритания и Германия проводят в Брюсселе заседание контактной группы по Украине.
Как сообщили в британском оборонном ведомстве, в ходе встречи будет официально объявлено о предстоящей командировке военных экспертов Великобритании в Молдавию.
«Они помогут обучить молдавские вооруженные силы тактике борьбы с беспилотниками», — цитирует RTVI заявление минобороны Великобритании.
8 октября молдавское правительство одобрило новую военную стратегию, обозначив Россию как «угрозу национальной безопасности». Согласно документу, предусмотрено увеличение оборонных расходов как минимум до 1% ВВП и модернизация армии.
Также в минобороны Великобритании сообщили, что постоянно анализируют данные с украинского фронта для улучшения работы дронов-перехватчиков Octopus. Тысячи обновленных моделей беспилотников Лондон планирует ежемесячно поставлять Киеву.
Ранее сообщалось, что в ходе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины 15 октября глава британского оборонного ведомства Джон Хили намерен убедить союзников по НАТО в необходимости наращивания производства дронов.