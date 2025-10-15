На портале «Узнай Москву» опубликовали маршрут по поселку Переделкино

Авторский маршрут «Переделкино. Место силы, вдохновения и культурной памяти» разместили на портале «Узнай Москву». Его развитие отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Маршрут позволяет увидеть легендарный писательский поселок глазами директора государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрия Бака. Среди ключевых точек — Дом-музей Бориса Пастернака, где был написан знаковый роман ХХ века «Доктор Живаго», Дом-музей К. И. Чуковского, в котором знаменитый сказочник прожил более двух десятилетий, а также Дом творчества.
В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы отметили, что авторская прогулка по Переделкину позволит москвичам и гостям города прикоснуться к истории отечественной литературы, узнать больше о жизни и быте великих писателей и поэтов. Маршрут доступен как на портале, так и в мобильном приложении «Узнай Москву». Для удобства пользователей все его точки отмечены на интерактивной карте, а при желании о каждом объекте можно узнать подробнее, перейдя по встроенной ссылке на его страницу.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.