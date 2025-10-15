Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Облачно, во многих районах небольшие дожди. Какой будет погода в Беларуси 16 октября

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 16 октября будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут небольшие дожди. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +16°
Источник: БЕЛТА

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4−9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов выше нуля. Днем будет 7−13 градусов тепла.