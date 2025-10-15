Облачно, во многих районах небольшие дожди. Какой будет погода в Беларуси 16 октября

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4−9 м/с.
15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 16 октября будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут небольшие дожди. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
